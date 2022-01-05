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Канадский лыжник оценил выступление Александра Большунова на «Тур де Ски»

Канадский лыжник оценил выступление Александра Большунова на «Тур де Ски»
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу оценил выступление Александра Большунова на «Тур де Ски». В общем зачёте россиянин занял второе место.

«Кого-то может разочаровать пятое место Большунова в масс-старте классикой, но на месте российских болельщиков и фанатов Александра я бы не брал это в расчёт. Он прибавляет. У Большунова был такой проблемный подготовительный период с травмой и операциями…

Конечно, подобные результаты в двух последних гонках не могут считаться удачными для такого парня, как Большунов. Но в целом он уверенно провёл шесть гонок. Большунов, вероятно, разочарован своим выступлением на «Тур де Ски». Но теперь после отмены французского этапа Кубка мира он может перезарядить батарейки. Мы всегда знали, что на Олимпиаде он не будет выглядеть плохо», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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