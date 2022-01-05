Кершоу поделился ожиданиями от противостояния России и Норвегии в командном спринте на ОИ

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу поделился ожиданиями от командного спринта на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Сможем ли мы наконец увидеть в командном спринте на Олимпиаде Большунова и Устюгова, находящихся в хорошей форме? Не думаю, что Клебо и Вальнес гарантированно выиграют золото. Если Большунов и Устюгов будут в своей лучшей форме, уфф… Это сильная команда», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов занял второе место в общем зачёте. Его соотечественник Сергей Устюгов участия в многодневке не принимал.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.