Кершоу поделился ожиданиями от противостояния России и Норвегии в командном спринте на ОИ
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу поделился ожиданиями от командного спринта на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Сможем ли мы наконец увидеть в командном спринте на Олимпиаде Большунова и Устюгова, находящихся в хорошей форме? Не думаю, что Клебо и Вальнес гарантированно выиграют золото. Если Большунов и Устюгов будут в своей лучшей форме, уфф… Это сильная команда», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов занял второе место в общем зачёте. Его соотечественник Сергей Устюгов участия в многодневке не принимал.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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