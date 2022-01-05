Чемпион мира из Канады высказался о борьбе Спицова с Нисканеном на «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу признался, что его впечатлила борьба россиянина Дениса Спицова с финном Ийво Нисканеном за третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Нисканен в итоге стал третьим, опередив россиянина на 7 секунд.
«Спицов был великолепен в плане техники. У них с Нисканеном развернулась настоящая битва за место на подиуме в общем зачёте. Спицов прекрасно выглядел на подъёме, а Нисканен шёл из последних сил. Но как же он в итоге выступил! Ийво продемонстрировал суперспособности. Ему было тяжело», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
Победителем «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место в общем зачёте занял россиянин Александр Большунов.
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