Чемпион мира из Канады высказался о борьбе Спицова с Нисканеном на «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу признался, что его впечатлила борьба россиянина Дениса Спицова с финном Ийво Нисканеном за третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Нисканен в итоге стал третьим, опередив россиянина на 7 секунд.

«Спицов был великолепен в плане техники. У них с Нисканеном развернулась настоящая битва за место на подиуме в общем зачёте. Спицов прекрасно выглядел на подъёме, а Нисканен шёл из последних сил. Но как же он в итоге выступил! Ийво продемонстрировал суперспособности. Ему было тяжело», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Победителем «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место в общем зачёте занял россиянин Александр Большунов.