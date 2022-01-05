Иван Якимушкин — о формате «Тур де Ски»: похоже на какую-то шутку над словом «многодневка»

Российский лыжник Иван Якимушкин раскритиковал формат «Тур де Ски». По мнению спортсмена, вариант с проведением масс-старта в гору на последнем этапе вместо гонки преследования может привести к негативным последствиям. Россиянин попал в завал вскоре после старта и занял лишь 14-е место.
«В гору масс-старт коньком вместо преследования вроде для зрелищности делали. Не знаю, насколько зрелищно я упал, но лучше бы вернули как раньше.
Нет никакой обиды на де Фабиани, он всегда корректно вёл себя в пелотоне, извинился, да и всякое может случиться. Но завал в таком формате мог привести куда к большему числу травм и потерянных позиций среди спортсменов в заключительный день, хотя на бумаге у всех друг от друга гандикапы. Многодневка без преследования — это больше похоже на какую-то шутку над словом «многодневка», — написал Якимушкин.
Пост доступен в «инстаграме» Ивана Якимушкина.
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