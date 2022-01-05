Вероника Степанова: так, и куда теперь?

Лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». По словам спортсменки, она не знает, куда ей сейчас направляться.

«Так, и куда теперь?» — написала Степанова.

Фото: «инстаграм» вероники степановой

Вероника Степанова выиграла эстафету в составе национальной команды России на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участие в «Тур де Ски» из-за отравления.

Ранее Вероника Степанова показала, как, по её мнению, нужно встречать день рождения. 4 января спортсменка отпраздновала 21-летие.

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