Вероника Степанова: так, и куда теперь?
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Лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». По словам спортсменки, она не знает, куда ей сейчас направляться.
«Так, и куда теперь?» — написала Степанова.
Фото: «инстаграм» вероники степановой
Вероника Степанова выиграла эстафету в составе национальной команды России на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участие в «Тур де Ски» из-за отравления.
Ранее Вероника Степанова показала, как, по её мнению, нужно встречать день рождения. 4 января спортсменка отпраздновала 21-летие.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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