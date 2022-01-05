Норвежский эксперт: Клебо уничтожает спорт

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад отреагировал на победу соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в многодневке «Тур де Ски». По окончании соревнований 25-летний норвежский лыжник опубликовал пост в «Инстаграме».
Скинстад в комментарии под постом высказался о Клебо: «Он уничтожает спорт».
Йоханнес — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса». После «Тур де Ски» Клебо отправился на родину, а 12 января поедет в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.
- 5 января 2022
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
14:56
-
14:53
-
14:26
-
14:07
-
13:51
-
13:40
-
13:28
-
13:28
-
12:54
-
12:53
-
12:36
-
12:20
-
11:59
-
11:04
-
10:58
-
10:47
-
10:16
-
09:12
-
08:32
-
08:24
-
08:02
-
07:57
-
07:49
-
07:44
-
07:37
-
01:55
-
00:57
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2022
-
23:53