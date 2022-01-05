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Норвежский эксперт: Клебо уничтожает спорт

Норвежский эксперт: Клебо уничтожает спорт
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Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад отреагировал на победу соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в многодневке «Тур де Ски». По окончании соревнований 25-летний норвежский лыжник опубликовал пост в «Инстаграме».

Скинстад в комментарии под постом высказался о Клебо: «Он уничтожает спорт».

Йоханнес — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса». После «Тур де Ски» Клебо отправился на родину, а 12 января поедет в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.

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