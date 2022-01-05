«Круто, что он побеждает и так». Тренер сборной России — о Клебо на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Клебо в предпоследней гонке на «Тур де Ски». В том масс-старте, состоявшемся позавчера, 3 января, Клебо заранее оторвался от конкурентов и не стал откладывать решение вопроса о победителе на последние метры.

«Это была новая тактика. Обычно Клебо выжидает до финиша, но тут он попробовал поступить по-своему. Круто, что он побеждает и так. Меня это впечатлило. Он был очень силён», — приводит слова Крамера Aftenposten.

В последней гонке «Тур де Ски», состоявшейся вчера, 4 января, Клебо стал пятым, но это не помешало ему одержать победу в общем зачёте.

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