Йоханнес Клебо отреагировал на слова тренера России о его победе в гонке «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал слова тренера сборной России Маркуса Крамера. Ранее Крамер отметил, что Клебо применил новую для себя тактику в предпоследней гонке на «Тур де Ски», которую ему удалось выиграть. В том масс-старте, состоявшемся позавчера, 3 января, норвежский лыжник заранее оторвался от конкурентов и не стал откладывать решение вопроса о победителе на последние метры.

Клебо попросили прокомментировать слова Крамера.

«Было здорово получить возможность сделать иначе, не откладывая всё на последние метры. Но сейчас я намереваюсь оставить это всё позади и уже думаю об Олимпиаде», — цитирует Клебо Aftenposten.

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