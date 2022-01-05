Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер сборной России объяснил, почему Сергей Устюгов пропустил «Тур де Ски»

Тренер сборной России объяснил, почему Сергей Устюгов пропустил «Тур де Ски»
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер объяснил, почему двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, занимающийся в его группе, пропустил многодневку «Тур де Ски», которая прошла с 28 декабря по 4 января. Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).

«Последние два года сложились непросто для Сергея. У него были проблемы с телом. Теперь он вернулся на уровень, на котором должен быть, и мы должны удостовериться, что на Олимпиаде его тело будет работать как надо.

Здорово выиграть «Тур де Ски», но через месяц этого уже никто не помнит. Мы хотим, чтобы Устюгов в как можно лучшей форме подошёл к Олимпиаде», — приводит слова Крамера Aftenposten.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022