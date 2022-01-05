Тренер сборной России объяснил, почему Сергей Устюгов пропустил «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер объяснил, почему двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, занимающийся в его группе, пропустил многодневку «Тур де Ски», которая прошла с 28 декабря по 4 января. Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).

«Последние два года сложились непросто для Сергея. У него были проблемы с телом. Теперь он вернулся на уровень, на котором должен быть, и мы должны удостовериться, что на Олимпиаде его тело будет работать как надо.

Здорово выиграть «Тур де Ски», но через месяц этого уже никто не помнит. Мы хотим, чтобы Устюгов в как можно лучшей форме подошёл к Олимпиаде», — приводит слова Крамера Aftenposten.

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