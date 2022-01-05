«Главное — не сдаваться». Крюков — об олимпийских шансах Большунова и Устюгова

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, тренер сборной Китая Никита Крюков высказался о шансах россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Вторая молодость Устюгова? Не скажу, что 29 лет — такой уж возраст. Я в 29 лет Олимпиаду в Сочи бежал (улыбается). Это нормальный рабочий возраст. Мужчина, лыжник вообще раскрывается очень часто в районе 26-30 лет, именно в этот возрастной промежуток. То, что он смог преодолеть травмы, вылезти, собраться — это хорошо. Я ещё раньше говорил, что если он психологически настроится и захочет сам вернуться, то силы ему помогут. Он физически очень силён.
Преодолеет ли Большунов все проблемы, чтобы выйти к Олимпиаде на пике? Думаю, он уверенности хапнул, что называется. Для него это сейчас необходимо. Я по себе знаю — когда не получается, нужен глоток свежего воздуха. Поэтому сейчас Саша хлебнул этого воздуха и сейчас уже набирает обороты. Главное — не сдаваться, не жить с дурными и пессимистическими мыслями. В этом плане, думаю, у него проблем нет», — приводит слова Крюкова «РИА Новости».
- 5 января 2022
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