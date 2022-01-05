Отменённый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус не перенесут

Отменённый этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус не будет перенесён в другое место и на другие даты, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, причиной отмены соревнований стала растущая обеспокоенность по поводу проведения международных турниров в текущей пандемической ситуации. Организаторы заявили, что не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, несмотря на все усилия и новые ограничения.

Таким образом, до Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) в программе Кубка мира остался только один этап, который должен пройти с 22 по 23 января в Планице (Словения). На нём запланированы классический спринт и скиатлон. Организаторы отметили, что в данный момент рассматривают возможность добавления одного дополнительного дня в Планице.