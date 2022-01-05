«Увы, времена такие». Вероника Степанова оценила решение отменить этап Кубка мира в Ле Рус

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала отмену этапа Кубка мира в Ле Рус (Франция) из-за ситуации с пандемией.
«Ле Рус отменили. Печально — но ничуть не удивляет. Что в Скандинавии/Финляндии, что в альпийских странах ни на какие компромиссы с антиковидными мерами никто не пойдёт. Особенно между Дельтой и Омикроном. Носить маску нужно практически везде — попробуй пройти по коридору гостиницы без неё, сразу же получишь замечание в весьма жестоком тоне! В ресторанах и кафе обязательно тщательно проверяют QR code c Green Pass (сертификат о вакцинации признанной в Евросоюзе вакциной) и паспортом, во многих магазинах то же самое. Правила постоянно меняются — сегодня помимо Green Pass потребовали свежий ПЦР-тест. В поезде!
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
Я не хочу оценивать правильно это или нет — и попрошу в комментариях воздержаться от любых резких оценок. Моя мысль как раз в том, что рисковать и брать на себя дополнительные затраты в 2022 организаторы соревнований по лыжным гонкам в Европе не захотят и не будут. Увы, времена такие…», — написала Степанова в «инстаграме».
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