«Зачем тебе три пары лыж?» Подписчик обратился к Веронике Степановой, та ответила

Лыжница сборной России Вероника Степанова ответила подписчику в «Инстаграме» на вопрос, зачем она возит с собой три пары лыж. Ранее Степанова опубликовала фото, на котором рядом с ней стоят три пары лыж.
«Просто интересно, зачем ты возишь с собой три пары лыж?» — спросил подписчик в комментариях к соответствующему посту Вероники в «Инстаграме».
«Может, потому, что возить меньше трёх пар — это недостаточно круто?» — ответила спортсменка.
Вероника Степанова выиграла эстафету в составе национальной команды России на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участие в «Тур де Ски» из-за отравления.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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