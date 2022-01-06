Дмитрий Губерниев: Вероника Степанова делает невероятную подрывную деятельность для ФЛГР

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о 21-летней лыжнице сборной России Веронике Степановой, которая периодически выкладывает посты в «Инстаграме» по самым разным поводам. Губерниева спросили, беспокоит ли его собственная популярность.

«Меня это совершенно не беспокоит. Над этим тоже надо работать. Можно взять пример Вероники Степановой в лыжах. Она выполняет невероятную подрывную деятельность для нашей лыжной федерации, выступает как радистка Кэт. А я тут в роли Штирлица (смеётся).

Победы любят тишину? Мы с Вероникой нарушаем эти устои. Хотя посмотрите, каким медийным стал Сергей Устюгов. Он догоняет то, что потерял», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

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