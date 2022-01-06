Наталья Непряева сфотографировалась в кровати после победы на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева, ставшая победительницей многодневки «Тур де Ски», опубликовала фото в своём «инстаграме» по окончании соревнований. Спортсменка сфотографировалась, лёжа в кровати, и подписала снимок тремя эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Натальи Непряевой

Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». В финальной гонке — масс-старте на 10 км — Наталья стала четвёртой, но это не помешало ей остаться во главе общего зачёта. Благодаря успеху на «Тур де Ски» россиянка возглавила общий зачёт Кубка мира.



«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7.

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0.