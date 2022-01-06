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«Это как впервые запустили в космос Гагарина!» Легков — о победе Непряевой на «Тур де Ски»

«Это как впервые запустили в космос Гагарина!» Легков — о победе Непряевой на «Тур де Ски»
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Олимпийский чемпион Александр Легков сравнил победу Натальи Непряевой в «Тур де Ски» с полётом в космос Юрия Гагарина.

«Это очень круто, она первая россиянка, выигравшая «Тур де Ски».

Не боялся ли, что на горе Непряеву обгонит Андерссон? Ну, конечно, я волновался. Минута — это не так много на подъёме Альп-де-Чермис. Тут нужен полный контроль, нужно было постоянно пристально следить за Венг и Андерссон. В победе я стал полностью уверен, лишь когда до финиша оставалось 400 метров.

Для российских лыжниц это было впервые. Можно сравнить с тем, как мы впервые запустили в космос Гагарина! Швеция и Норвегия — очень сильные, у мужчин ситуация немного иная.

Важно ли было переломить ситуацию с постоянным доминированием Норвегии? Да!» — приводит слова Легкова Expressen.

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