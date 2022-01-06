«Это как впервые запустили в космос Гагарина!» Легков — о победе Непряевой на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков сравнил победу Натальи Непряевой в «Тур де Ски» с полётом в космос Юрия Гагарина.
«Это очень круто, она первая россиянка, выигравшая «Тур де Ски».
Не боялся ли, что на горе Непряеву обгонит Андерссон? Ну, конечно, я волновался. Минута — это не так много на подъёме Альп-де-Чермис. Тут нужен полный контроль, нужно было постоянно пристально следить за Венг и Андерссон. В победе я стал полностью уверен, лишь когда до финиша оставалось 400 метров.
Для российских лыжниц это было впервые. Можно сравнить с тем, как мы впервые запустили в космос Гагарина! Швеция и Норвегия — очень сильные, у мужчин ситуация немного иная.
Важно ли было переломить ситуацию с постоянным доминированием Норвегии? Да!» — приводит слова Легкова Expressen.
- 6 января 2022
-
22:31
-
22:10
-
21:28
-
19:54
-
14:04
-
09:36
-
07:47
- 5 января 2022
-
23:55
-
23:31
-
20:41
-
19:29
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
14:56
-
14:53
-
14:26
-
14:07
-
13:51
-
13:40
-
13:28
-
13:28
-
12:54
-
12:53
-
12:36
-
12:20
-
11:59
-
11:04
-
10:58
-
10:47
-
10:16
-
09:12
-
08:32
-
08:24