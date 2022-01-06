Хейди Венг: думаю, скоро на «Тур де Ски» снова будет шведско-норвежская дуэль

Норвежская лыжница Хейди Венг, выигравшая заключительную гонку «Тур де Ски» — коньковый масс-старт на вершину Альп-де-Чермис – заявила, что мечтает о возвращении побед шведских и норвежских спортсменок в общем зачёте многодневки.
Последние две многодневки «Тур де Ски» выиграли американка Джессика Диггинс и россиянка Наталья Непряева.
«Да, это было бы здорово. Мне и Эббе Андерссон пришлось нелегко, мы очень много теряем в спринте. А сейчас ещё и начало было не очень, и отставание получилось большим. Наталья очень крутая в спринте, а Фрида Карлссон получила большой штраф, иначе она могла бы очень хорошо пробежать. Но я думаю, скоро снова у нас будет шведско-норвежская дуэль. Трудно, когда так мало гонок и когда приходится соперничать с кем-то, кто настолько хорош в спринте, вот такие большие отрывы и получаются», — приводит слова Венг Expressen.
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