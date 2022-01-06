Клебо: не смотрел, сколько заработал на «Тур де Ски». За финансами следит мама

Победитель «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо заработал больше всего призовых за многодневку.

Отдельно оценивались призовые места в гонках, майка лидера и спринтерский зачёт. Всего Клебо заработал 78 тыс. швейцарских франков, что соответствует более € 75 тыс.

«Я не смотрел, сколько заработал. Потом посмотрим, что появится в аккаунте. За финансами следит мама», — приводит слова Клебо TV 2.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов заработал около 46 тыс. швейцарских франков за выступление на «Тур де Ски». Это около € 44 тыс. или более 3,7 млн рублей.



40 тыс. франков россиянин заработал, заняв второе место в общем зачёте. Ещё 2 тыс. ему принесло третье место в спринтерском рейтинге по очкам и 4 тыс. — вторые места в гонках.