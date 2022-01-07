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Хейди Венг целый месяц не будет встречаться со своим парнем из-за Олимпиады

Хейди Венг целый месяц не будет встречаться со своим парнем из-за Олимпиады
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Норвежская лыжница Хейди Венг (30 лет), выигравшая заключительную гонку «Тур де Ски» сообщила, что хочет изолироваться и целый месяц не будет встречаться со своим парнем.

«Теперь будет месяц перерыва между соревнованиями. Я еще не решила, когда поеду в Сейзер-Альм. Теперь мне нужно вернуться домой и расслабиться, чтобы восстановить силы. Кьетиль Нюгорд (её парень – прим.ред.) работает и общается со многими людьми, поэтому встречаться с ним бессмысленно», — собщила Венг в интервью норвежскому изданию «Верденс ганг».

В прошлом сезоне претендентка на олимпийские медали Венг была вымотана коронавирусом, и она сказала, что ей некомфортно, когда приходится много путешествовать.

Последние две многодневки «Тур де Ски» выиграли американка Джессика Диггинс и россиянка Наталья Непряева.

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