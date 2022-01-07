Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Вероники Степановой о нём

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова лыжницы сборной России Вероники Степановой о нём. Отвечая в недавнем интервью на вопрос о том, беспокоит ли его хейт в интернете, Губерниев заявил: «Я просто читаю это всё и угораю. Мне по кайфу». Степанова ответила так: «Вот здесь я с Дмитрием Викторовичем согласиться не могу. Дать возможность незнакомым людям писать всё, что приходит им в голову, в комментариях в собственном микроблоге? Серьёзно? Полно трэшевых околоспортивных форумов, где каждый второй комментарий — hate, doom & gloom — как раз для их настроения и состояния души».
«Ника, да норм! Давай вместе угорать?» — написал Губерниев в комментариях к соответствующему посту Степановой в «инстаграме».
«Дмитрий, ваших хейтеров я дала указание не трогать, пусть они Вас подзаряжают. А мои, извините, в бан. Ничего, у них треш-форумы есть, там оторвутся», — ответила спортсменка.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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