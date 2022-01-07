Глеб Ретивых объяснил, почему занял лишь 38-е место на «Тур де Ски»

Лыжник сборной России Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление на многодневке «Тур де Ски», где ему удалось занять лишь 38-е место в общем зачёте. По словам спортсмена, он оказался не в том состоянии, чтобы претендовать на высокие результаты.

«Тяжело что-то сказать. Просто на данный момент у меня не то состояние. Один из самых тяжелых «Туров» получился. Если мне память не изменяет, пятый раз заканчиваю «Тур де Ски». Не знаю, есть ли ещё кто-то из нашей спринтерской команды, кто поднимался до такого. Сейчас нужно чуть отдохнуть и на последних стартах показать хорошие результаты», — приводит слова Глеба Ретивых «РИА Новости Спорт».

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