Глеб Ретивых прокомментировал свои резкие слова о результатах подопечных Маркуса Крамера

Лыжник сборной России Глеб Ретивых прокомментировал свои резкие слова по поводу результатов лыжников, занимающихся под руководстовм тренера национальной команды Маркуса Крамера. Ранее Ретивых, занимающийся в группе Крамера, сказал: «Посмотрите сами, как выступает группа Крамера, за исключением Устюгова. Я не знаю, в этом году вообще не то состояние. Обидно, что это олимпийский сезон. У меня такого плохого начала сезона вообще не было никогда».

«Никаких громких слов не было. Бумага всё стерпит, как я уже говорил. У меня нет с ним (Крамером. — Прим. «Чемпионата») разногласий, нет никаких споров. За свою карьеру я никогда не обвинял ни тренеров, ни кого бы то ни было ещё. В этом нет смысла. Каждый спортсмен сам отвечает за свои результаты.

У меня нет никакой обиды, я спортсмен, бегаю с 2011 года на этапах Кубка мира, поэтому нет смысла обижаться. Многие моменты пережил, в моей карьере многое было. Повторюсь, никого никогда не винил. А заголовок можно сделать всегда «очень хороший», чтобы поменять мнение людей. Я никогда не буду мальчиком для битья, меня ничто не может обидеть. Какие-то интриги, какие-то заголовки – всё равно. Это спорт, ты проигрываешь и выигрываешь, благодаря этому болельщики и получают эмоции. Нужно уметь проигрывать и переживать эти моменты», — цитирует Глеба «РИА Новости Спорт».

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