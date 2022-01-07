«Ну что за красавчик». Юлия Ступак опубликовала фото мужа

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала фото своего супруга, лыжника Никиты Ступака.

«Ну что за красавчик», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак

Ступак ранее досрочно завершила выступление на многодневке «Тур де Ски». Лыжница отметила, что данное решение было принято совместно с тренерским штабом ещё до старта соревнований. Победительницей многодневки стала россиянка Наталья Непряева. В общем зачёте Кубка мира Юлия занимает 25-е место.

Никита Ступак становился победителем и призёром чемпионатов России, участвовал в гонках Кубка мира. Свадьба Юлии и Никиты состоялась в 2019 году. 7 января 2020 года у них родился сын.