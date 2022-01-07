«Ну что за красавчик». Юлия Ступак опубликовала фото мужа
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала фото своего супруга, лыжника Никиты Ступака.
«Ну что за красавчик», — подписала снимок спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак
Ступак ранее досрочно завершила выступление на многодневке «Тур де Ски». Лыжница отметила, что данное решение было принято совместно с тренерским штабом ещё до старта соревнований. Победительницей многодневки стала россиянка Наталья Непряева. В общем зачёте Кубка мира Юлия занимает 25-е место.
Никита Ступак становился победителем и призёром чемпионатов России, участвовал в гонках Кубка мира. Свадьба Юлии и Никиты состоялась в 2019 году. 7 января 2020 года у них родился сын.
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