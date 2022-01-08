Иверсен прошёл полное обследование после «Тур де Ски». Отклонений у него не нашли

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен (30) 4 января проверил в Осло лёгкие, кровь и лактатные показатели. Он пытается набрать форму для Олимпийских игр в Пекине, до начала которых остаётся менее месяца.

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйстейн Андерсен сказал, что они не нашли ничего, что объяснило бы слабую физическую форму Иверсена.

«Когда спортсмен показывает низкие результаты, мы следуем стандартному тестированию, включающему беговые тесты, лёгочные тесты, анализы крови и лактационные тесты. Это тщательные физические тесты. Мой совет — Эмилю нужно составить хороший план с тренерами. Самое главное — обеспечить устойчивое и разумное выступление на Олимпийских играх», — передал слова Андерсена изданию VG портал Bergens Tidende.

Напомним, четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Иверсен снялся с многодневки «Тур де Ски».