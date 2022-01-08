Йоханнес Клебо опубликовал фото после возвращения в Норвегию с «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото из Бимарки — парка и заповедника в западной части Тронхейма (Норвегия). Спортсмен вернулся на родину после победы в многодневке «Тур де Ски».



«Я приехал домой для этого», — написал Клебо.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

12 января Йоханнес отправится в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.

2. Александр Большунов (Россия) +2.03.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.

4. Денис Спицов (Россия) +3.21.

5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.