Йоханнес Клебо опубликовал фото после возвращения в Норвегию с «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото из Бимарки — парка и заповедника в западной части Тронхейма (Норвегия). Спортсмен вернулся на родину после победы в многодневке «Тур де Ски».
«Я приехал домой для этого», — написал Клебо.
Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.
12 января Йоханнес отправится в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.
Новость по темеНорвежский эксперт: Клебо уничтожает спорт
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