Устюгов помог швейцарскому лыжнику по ходу гонки на 62 км в рамках серии Ski Classics

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов помог швейцарцу, сломавшему палку, во время гонки на 62 км классическим стилем в рамках марафонской серии Ski Classics. Соревнования проходят в Сесто-Виллабассе (Италия).

Швейцарский лыжник Арно Дю Паскье сломал палку, а Устюгов, стоявший вдоль трассы, отдал спортсмену инвентарь. Момент попал в трансляцию соревнований.

Ранее Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе (Италия). Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).