Сергей Устюгов с любителями пробежит 42-километровую гонку в гору на марафоне Pustertaler

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов принял решение пробежать 42-километровую гонку коньком в гору в рамках марафона Pustertaler, который проходит в окрестностях Тоблаха (Италия) с любителями, сообщил «Чемпионату» представитель компании Fischer Всеволод Соловьёв. Ранее Устюгов намеревался преодолеть дистанцию вместе с профессиональными лыжниками.

Сегодня, 8 января, Устюгов выиграл 30-километровую гонку-спутник марафона Pustertaler классическим стилем.

Напомним, Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе. Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).