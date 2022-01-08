Сергей Устюгов с любителями пробежит 42-километровую гонку в гору на марафоне Pustertaler

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов принял решение пробежать 42-километровую гонку коньком в гору в рамках марафона Pustertaler, который проходит в окрестностях Тоблаха (Италия) с любителями, сообщил «Чемпионату» представитель компании Fischer Всеволод Соловьёв. Ранее Устюгов намеревался преодолеть дистанцию вместе с профессиональными лыжниками.
Сегодня, 8 января, Устюгов выиграл 30-километровую гонку-спутник марафона Pustertaler классическим стилем.
Напомним, Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе. Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).
- 8 января 2022
-
16:46
-
16:29
-
13:31
-
13:24
-
12:07
-
10:44
-
09:52
-
08:53
- 7 января 2022
-
22:58
-
22:02
-
12:56
-
11:24
-
09:33
-
09:26
-
07:48
-
04:44
-
03:36
-
00:27
- 6 января 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:18
-
22:31
-
22:10
-
21:28
-
19:54
-
14:04
-
09:36
-
07:47
- 5 января 2022
-
23:55
-
23:31
-
20:41
-
19:29
-
15:40
-
15:35
-
15:31