Ушла из жизни лыжница Нина Рочева

Ушла из жизни Нина Рочева — советская лыжница, призёр зимних Олимпийских игр 1980 года, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР.
«Сегодня, 8 января, не стало Нины Петровны Рочевой. Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении ФЛГР в Instagram.
На олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году Нина Петровна завоевала серебряные медали в составе эстафетной команды Советского Союза. Также в эстафете 4x5 км Рочева выигрывала «золото» на чемпионате мира в шведском Фалуне в 1974 году и «бронзу» в финском Лахти в 1978 году.
Отметим, что в знаменитой семье Рочевых все лыжники: супруг Нины Рочевой — олимпийский чемпион Василий Рочев–старший, сыновья: Анатолий Рочев – чемпион Коми по лыжным гонкам, мастер спорта и Василий Рочев-младший – бронзовый призер Олимпийских игр, дочь Ольга Рочева – участница Олимпийских игр.
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