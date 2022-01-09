Юрий Бородавко оценил физическое состояние Александра Большунова после «Тур де Ски»

Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил физическое состояние Александра Большунова после недавно завершившегося «Тур де Ски».

«Состояние соответствующее, которое и должно быть после такого тяжёлого старта. Сейчас пошёл определённый спад нагрузки. Постепенно пойдём восстанавливаться, будет много силовой работы. Нормальное состояние, какое и должно быть. Сколько гонок Большунов планирует провести на Олимпиаде? Пока планирует выступать во всех гонках. Формат соревнований это позволяет. Можно успевать восстанавливаться к гонкам. Если будут какие-то трудности, то, естественно, всё будем рассматривать в рабочем режиме. Александр выходит на каждую гонку в стремлении победить. А как получится – это будет ясно уже на Олимпиаде», — сказал Бородавко в интервью изданию «Спорт день за днём».

На Олимпиаде в Пекине лыжникам предстоит пробежать четыре гонки в личном зачёте (спринт, разделка 15 км, марафон 50 км и скиатлон) и две командных гонки: командный спринт (дуэтом) и классическая эстафета.