Панжинский оценил решение Устюгова пробежать гонку коньком в гору с любителями

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года, российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал решение Сергея Устюгова пробежать 42-километровую гонку коньком в гору в рамках марафона Pustertaler, который проходит в окрестностях Тоблаха (Италия), с любителями.
«Сергей целенаправленно готовится к Олимпиаде, он решил поучаствовать в марафонском уик-энде в Пустерталлере. Вместе с тренером они предпочли поучаствовать в гонке в гору коньковым стилем с любителями, это своеобразный аналог финишного этапа «Тур де Ски». Я считаю, это правильно, поскольку именно коньком Сергею предстоит бежать большинство гонок на Олимпиаде», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе.
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