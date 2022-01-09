Панжинский оценил решение Устюгова пробежать гонку коньком в гору с любителями

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года, российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал решение Сергея Устюгова пробежать 42-километровую гонку коньком в гору в рамках марафона Pustertaler, который проходит в окрестностях Тоблаха (Италия), с любителями.

«Сергей целенаправленно готовится к Олимпиаде, он решил поучаствовать в марафонском уик-энде в Пустерталлере. Вместе с тренером они предпочли поучаствовать в гонке в гору коньковым стилем с любителями, это своеобразный аналог финишного этапа «Тур де Ски». Я считаю, это правильно, поскольку именно коньком Сергею предстоит бежать большинство гонок на Олимпиаде», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе.