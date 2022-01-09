Сергей Устюгов выступит на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил, выступит ли его подопечный Сергей Устюгов, полностью пропустивший многодневку «Тур де Ски», на седьмом этапе Кубка мира в Планице (Словения). Соревнования пройдут с 22 по 23 января. В их программу вошли спринтерские гонки классическим стилем и скиатлоны.

«Да, Сергей побежит в Планице. Планируем, что выступит в обеих гонках», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В настоящее время Устюгов проводит сбор в Италии, параллельно участвуя в гонках-спутниках в рамках марафонской серии Ski Classic. 8 января Устюгов выиграл 30-километровую гонку-спутник в рамках марафона Pustertaler классическим стилем.