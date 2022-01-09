Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов выступит на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира

Сергей Устюгов выступит на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил, выступит ли его подопечный Сергей Устюгов, полностью пропустивший многодневку «Тур де Ски», на седьмом этапе Кубка мира в Планице (Словения). Соревнования пройдут с 22 по 23 января. В их программу вошли спринтерские гонки классическим стилем и скиатлоны.

«Да, Сергей побежит в Планице. Планируем, что выступит в обеих гонках», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В настоящее время Устюгов проводит сбор в Италии, параллельно участвуя в гонках-спутниках в рамках марафонской серии Ski Classic. 8 января Устюгов выиграл 30-километровую гонку-спутник в рамках марафона Pustertaler классическим стилем.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022