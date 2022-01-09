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Бородавко рассказал, кто из его спортсменов побежит на предолимпийском этапе Кубка мира

Бородавко рассказал, кто из его спортсменов побежит на предолимпийском этапе Кубка мира
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов его группы примет участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Планирую, что вся группа побежит. Окончательное утверждение будет на сайте Федерации», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, до Олимпийских игр — 2022 в программе Кубка мира остался только один этап, который должен пройти 22-23 января в Планице (Словения). На нём запланированы классический спринт и скиатлон.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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