Сергей Устюгов выиграл 42-километровую любительскую гонку в гору на марафоне Pustertaler

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем 42-километровой гонки коньковым стилем в гору в рамках марафона Pustertaler, который проходит в окрестностях Тоблаха (Италия). Кроме Устюгова, в соревнованиях приняли участие любители.

Второй результат на финише показал ещё один россиянин Пётр Седов. Отметим, что Седов является тренером в группе старшего наставника сборной России Маркуса Крамера. Третье место занял немец Тони Эшер.

Марафон Pustertaler. Гонка в гору на 42 км, свободный стиль. Мужчины, любители

1. Сергей Устюгов (Россия) – 1.57.38,0

2. Пётр Седов (Россия) – отставание +1.08,6

3. Тони Эшер (Германия) +4.48,4.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что пропустивший «Тур де Ски» Устюгов выступит на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира в Планице (Словения).