Сергей Устюгов выиграл 42-километровую любительскую гонку в гору на марафоне Pustertaler

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем 42-километровой гонки коньковым стилем в гору в рамках марафона Pustertaler, который проходит в окрестностях Тоблаха (Италия). Кроме Устюгова, в соревнованиях приняли участие любители.
Второй результат на финише показал ещё один россиянин Пётр Седов. Отметим, что Седов является тренером в группе старшего наставника сборной России Маркуса Крамера. Третье место занял немец Тони Эшер.
Марафон Pustertaler. Гонка в гору на 42 км, свободный стиль. Мужчины, любители
1. Сергей Устюгов (Россия) – 1.57.38,0
2. Пётр Седов (Россия) – отставание +1.08,6
3. Тони Эшер (Германия) +4.48,4.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что пропустивший «Тур де Ски» Устюгов выступит на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира в Планице (Словения).
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