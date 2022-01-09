Степанова показала форму российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила фотографии в комбинезоне, который будет использоваться российскими лыжниками на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Комбинезоны будут красными, на них нанесена аббревиатура ROC.

«В таком комбинезоне лыжники команды Российского Олимпийского комитета будут выступать на Олимпиаде в Пекине. Как видите, цвет остаётся неизменным.



Не пишу «я буду», потому что состав команды ещё официально не объявлен, пока это не очень этично. Но форму показать начальство разрешило.



По поводу аббревиатуры ROC. Непривычно и привыкать к такому я не хочу. Тем не менее несмотря на то, что написано ROC, думаю, что абсолютно все знают, откуда мы именно!» — написала Степанова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской лыжницы.