Йони Мяки: не побегу скиатлон на Олимпиаде, даже если будут заставлять

Двадцатишестилетний Йони Мяки, испытывавший проблемы со здоровьем в конце прошлого года, выиграл чемпионат Финляндии, завершившийся 9 января, в спринте, но наотрез отказывается участвовать в скиатлоне на Олимпиаде.
«Довольно хорошее чувство вернуться на лыжню. Я смог опробовать разные тактики в различных спринтерских гонках. Сегодня чувствовал себя куда лучше, чем в пятницу. Спасибо и моим сервисменам, лыжи работали отменно. Не могу сказать, что я полностью готов физически. К счастью, есть ещё несколько недель до старта Олимпиады, и я вполне уверен, что подойду к Играм во всеоружии. Тем не менее я уже несколько лет не тренируюсь в скиатлоне. Соответствующее решение было принято несколько лет назад. Даже если попробуют заставить меня пробежать подобную дистанцию на Играх, откажусь. В других же гонках я с удовольствием приму участие, если тренерский штаб сборной сочтёт меня достойным этого», — приводит слова Мяки Iltalehti.
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