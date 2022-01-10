Итальянский лыжник — об Устюгове и Седове: у этих русских своя планета

Итальянский лыжник Патрик Клеттенхаммер, выступающий в марафонской серии Ski Classics, рассказал о своих ощущениях от совместных состязаний с россиянами Сергеем Устюговым и Петром Седовым.
«Гонка прошла отлично. Мы поначалу шли вместе. Затем эти двое русских включились, у них своя планета. Мы же вчетвером составили хорошую группу. Когда начался подъём, каждый пошёл своей скоростью, и так мы добрались до финиша. В последние два-три километра у меня были невероятные судороги. Но гонка всё равно была очень хорошая. Мне знакомо это место, потому что я иногда там тренируюсь. Очень интересный формат, очень красивая трасса», — приводит слова Клеттенхаммера.
Устюгов выиграл 42-километровую любительскую гонку в гору на марафоне Pustertaler с результатом 1:57.38,0, Седов пришёл к финишу вторым — +1.08,6.
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