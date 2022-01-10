Последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по лыжным гонкам отменён из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила, что седьмой, заключительный перед стартом Олимпиады-2022 этап Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) не состоится из-за напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации 100%-ная безопасность спортсменов не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой контагиозности вируса и рискованных контактов, что приведёт к карантину большого количества других людей, в том числе иностранных спортсменов. Текущая эпидемиологическая ситуация в стране неудовлетворительная, и мы в первую очередь пытаемся поддерживать работу объектов критической инфраструктуры. При этом мы предпочитаем не рекомендовать мероприятия, создающие дополнительные риски заражения», — говорится в заявлении института общественного здравоохранения Словении.

Отмечается, что трассы в Планице готовы к соревнованиям, однако федерация отдала предпочтение безопасности спортсменов.

Этап КМ в Планице должен был пройти с 22 по 23 января, в программу соревнований входили классические спринтерские гонки и скиатлоны.

Ранее по той же причине был отменён шестой этап КМ в Ле Рус (Франция).