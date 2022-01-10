Сорин: отмена Кубка мира в Словении коснётся спортсменов, не участвовавших в «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал отмену заключительного перед Олимпийскими играми – 2022 этапа Кубка мира в Планице (Словения). Соревнования не состоятся из-за напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«Отмена этапа Кубка мира в Словении сильно коснётся спортсменов, которые не участвовали в «Тур де Ски», потому что будет очень большая пауза без серьёзных соревнований высокого уровня. У меня из таких спортсменов только Вероника Степанова, но для неё это не катастрофа. Мы сможем провести контрольные тренировки, возможно, поищем какие-то старты поблизости.
Перед Олимпиадой хотелось бы пробежать Кубок мира ещё раз. По практике прошлого года Татьяна Сорина пропустила «Тур де Ски», но, несмотря на это, мы хорошо подвели её к чемпионату мира. Так что такой опыт уже есть.
Может, попробуем провести какие-то старты между своими спортсменами по примеру Муонио. Сейчас три группы находятся в одном месте — в Пассо-Лавацце. Думаю, что мы сможем провести какую-то контрольную тренировку», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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