Панжинский: отмена Кубка мира не повлияет на подготовку к Олимпийским играм

Серебряный призёр ОИ-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Словении.

«Для нас, болельщиков, точно жаль, что отменяют этапы Кубка мира, потому что каждый старт — это праздник. Это поддержало бы интригу перед главным стартом четырёхлетия. На самом деле, я бы не сказал, что отмена этапа Кубка мира в Словении сильно повлияет на подготовку наших лыжников перед Олимпиадой. Месяц без стартов, соревновательной практики — это не так уж и страшно. Хуже было бы, если спортсмены не могли бы принимать участия в турнирах весь сезон.

У нас хорошая команда, внутри которой ребята могут соревноваться между собой. Возможно, что на тренировочных сборах в сборной России решат объединиться с кем-нибудь из других стран. Думаю, что какая-то соревновательная практика будет, пускай и не на самом высоком уровне.

Единственное, что без соревнований высокого уровня будет сложно понять и оценить уровень спортсмена. Тренерам будет тяжелее сделать выбор и решить, кого ставить на первые гонки Олимпийских игр», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.