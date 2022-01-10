Рейс-директор FIS подтвердил факт использования нелегитимных смазок на Кубке Скандинавии

Спортсмены из Швеции и Норвегии подозреваются в мошенничестве с гоночными смазками во время традиционного Кубка Скандинавии по лыжным гонкам, прошедшего в Фалуне. Это подтвердил гоночный директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей.



«Да, сегодня утром я получил электронное письмо от главного судьи соревнований. Это был доклад о том, что произошло в Фалуне. Ситуация должна быть обсуждена на самом высоком уровне. В отчёте было сказано, что слухи об использовании запрещённых смазочных веществ подтвердились. Некоторые спортсмены признались, что использовали продукты со фторуглеродами C8. Как и почему они это сделали, в отчёте не сообщается», — приводит слова Миньерея NRK.



Как сообщается, речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.