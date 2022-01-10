Норвежские лыжники прокомментировали новость о запрещённых смазках на Кубке Скандинавии

Члены сборной Норвегии по лыжным гонкам Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар приняли участие в обоих состязательных днях Кубка Скандинавии в Фалуне. Но, по их словах, они ничего не слышали об использовании нелегитимных смазок.

«Я ничего не слышал об этом. Но и я, и Синдре обратили внимание в субботу, что у нас лыжи работают не в оптимальном режиме. Заметил, что у других парней лыжи работали лучше. Невозможно предположить, был ли это нелегальный фторид. В любом случае всегда есть различия в работе лыж. Понятно, что мы весь год проводим на лыжне, и я после разговоров с сервисменами удивился, что смазки не тестировалась. Это ведь система, основанная на доверии, и можно только надеяться, что люди относятся к ней подобающим образом», — приводит слова Тёугбёля NRK.

«Я тоже ничего не слышал. В эти выходные участвовал в двух гонках, и оба дня у меня были недостаточно быстрые лыжи. Это единственное, что могу сказать по данной ситуации. Но я никого не подозревал и ничего об этом не слышал», — поддержал коллегу Скар.

Речь в данном случае идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при опредёленных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта в течение нескольких лет пыталась найти метод тестирования для обнаружения фторсодержащих продуктов на лыжах для спортсменов всех уровней, а каждая национальная федерация подписала доверительное соглашение о том, что продукты с фторидом C8 не будут использоваться.