Хальфварссон: сижу дома с двумя кошками. Нельзя видеться ни с девушкой, ни с семьёй

Шведский лыжник Калле Хальфварссон заканчивает подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в феврале в Пекине. Спортсмен доволен своим физическим состоянием, хотя скучает по родным и близким.
«Я всегда ставил для себя определённую планку, и теперь организм начинает хорошо реагировать на нагрузки. Сейчас такое ощущение, что я снова на пике формы. Это очень приятно, я возлагаю большие надежды на Олимпиаду.
Единственное, что немного напрягает, — мне сейчас нельзя ни с кем встречаться. В моей семье хватает заболевших. Бывает немного скучно, когда возвращаешься домой на короткое время, а потом вновь улетаешь куда-либо. Я уезжаю через неделю, и мне нельзя видеться с моей девушкой, семьёй, братьями и сёстрами. Иногда я ощущаю одиночество, но у меня дома есть две кошки. Один из котов был назван в честь Торгни Могрена, в честь его победы на чемпионате мира здесь, в Фалуне», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
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