Форфанг — о Йохауг: есть много хороших спортсменок, а приз дали ранее осуждённой за допинг
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Норвежские прыгуны на лыжах с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг высказали своё мнение по поводу присуждения Терезе Йохауг национальной премии «Спортсменка года».
«Если быть совсем честным… я не помню точно, какой была ситуация, но я уже довольно давно начал терять уважение к этой церемонии награждения. Так что меня это больше не волнует. Я чувствую, что слишком много призов идёт людям, которые, строго говоря, вообще не должны были быть даже номинированы», – приводит слова Даниэля Танде VG со ссылкой на подкаст Hoppcast.
«Я могу сказать, что в Норвегии много хороших спортсменок, но приз отдали ранее осуждённой за допинг в очень маленьком виде спорта», – отметил Йоханн Форфанг.
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