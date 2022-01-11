Сборная России по лыжным гонкам объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай). Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
На Олимпиаде-2018 года в Пхёнчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь медалей: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км; также были заняты вторые места в мужских эстафете и командном спринте. Бронзовые медали добыли Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Юлия Ступак и женская эстафетная команда.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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