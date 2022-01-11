В сборной России по лыжным гонкам прокомментировали состав на Олимпиаду

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировали состав команды на Олимпиаду.



«Состав оптимальный на сегодняшний день. Исходя из всех, кто есть в наличии, всех проверили. Это лучшие, кто есть. Оптимальный состав. Сейчас ищем какие-то старты, потому что невозможно без них сидеть до Олимпиады. Соревновательность точно будет, пытаемся найти. Пока тяжело, но, думаю, что найдём», — сказал Бородавко с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).



Состав сборной России:

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.



Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.