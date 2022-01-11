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В сборной России по лыжным гонкам прокомментировали состав на Олимпиаду

В сборной России по лыжным гонкам прокомментировали состав на Олимпиаду
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировали состав команды на Олимпиаду.

«Состав оптимальный на сегодняшний день. Исходя из всех, кто есть в наличии, всех проверили. Это лучшие, кто есть. Оптимальный состав. Сейчас ищем какие-то старты, потому что невозможно без них сидеть до Олимпиады. Соревновательность точно будет, пытаемся найти. Пока тяжело, но, думаю, что найдём», — сказал Бородавко с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Состав сборной России:

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

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