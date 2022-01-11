Александр Панжинский оценил состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022 в Пекине

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский оценил выбор состава сборной России по лыжным гонкам на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев, за женскую сборную выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

«Состав, наверное, ожидаемый по ходу сезона. В мужской части он был более ровным: каждый из восьми ребят может показать хороший результат на Олимпийских играх. Это те ребята, которые с первых этапов Кубка мира демонстрировали высокие результаты. Из тех, кто пытался пробиться и не сумел, это Андрей Мельниченко. А так, кроме Сергея Устюгова, все участники последнего «Тур де Ски».

У девушек, наверное, всё не так стабильно. Есть четыре лидера: Ступак, Сорина, Непряева и Степанова — в этом году о себе заявила довольно неплохо на нескольких стартах. А остальные пока что не могут ярко выступить. Но, уверен, они помогут команде. Для каждой это будет прекрасным опытом выступления на Олимпиаде. Надеюсь, у них будет шанс выступить, всё-таки на каждой гонке допускаются четыре человека на дистанцию. Есть вероятность, что кто-то из девушек съездит на Олимпийские игры в роли запасного и не выйдет на старт. Но в любом случае каждого из 16 ребят и девчонок поздравляю. Для многих это первые Олимпийские игры — незабываемая цель всей жизни. Верим в нашу команду», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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