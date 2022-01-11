Тренер сборной России отреагировал на новость о запрещённых смазках у норвежцев и шведов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость, что норвежские и шведские лыжники использовали нелегитимные смазки на Кубке Скандинавии. Ранее рейс-директор FIS Пьер Миньере подтвердил факт использования нелегитимных смазок на Кубке Скандинавии.

«Все высокофтористые порошки запрещены. С ними лыжи быстрее катят по снегу, у них более высокое поверхностное натяжение. При влажной погоде лыжи скользят лучше, чем с менее фтористой смазкой.

Все вот эти разговоры, как говорится, в пользу бедных. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несёт никакой пользы.

Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения. А пока они ничего не стоят», — цитирует Бородавко «Газета.ру».

Как сообщается, речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.