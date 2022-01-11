Степанова обратилась к Вяльбе, тренерам и всей сборной России, попав в состав на ОИ

Лыжница сборной России Вероника Степанова, узнав о попадании в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине, обратилась к главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, тренерам и всему коллективу.

«Быть выбранной для участия в Олимпиаде — невероятное чувство. Ещё летом не верила — как раз на фото тот момент, когда впервые задумалась об Олимпиаде всерьёз (А патчи на лице не моя идея, уговорили — наверное, чтобы думалось лучше.)

Спасибо тренерам, и не только им — всем, кто вёл, настраивал и помогал. Спасибо всем ребятам и девочкам в команде — у нас индивидуальный спорт, но на тренировках мы стараемся друг другу помогать! Спасибо родной Камчатке за всю помощь и поддержку! Спасибо E. В. Вяльбе за доверие! Обещаю показать всё что умею, на пекинской лыжне», — написала Степанова в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

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