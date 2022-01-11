FIS выступила с заявлением касательно скандальной ситуации с белорусскими лыжницами

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отреагировали на информацию о том, что власти Беларуси не пускают на Олимпийские игры – 2022 лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович.

Ранее лыжницы заявили, что власти страны обвинили их в поддержке оппозиции и запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Пекине (Китай).

«FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменов в нашей базе данных в настоящее время отображаются как «неактивные». FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменах, и предоставит любую новую информацию по мере её поступления», — приводит слова представителя FIS ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.