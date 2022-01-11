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Финляндия объявила 11 лыжников, которые поедут на Олимпиаду. Остаётся два места

Финляндия объявила 11 лыжников, которые поедут на Олимпиаду. Остаётся два места
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Олимпийский комитет Финляндии назвал семь спортсменов, которые вошли в состав национальной команды по лыжным гонкам для участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, сообщает Ilta-Sanomat. Критерии отбора выполнили Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Катри Люлюнперя, Юханна Матинтало, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен и Йони Мяки.

Ранее в состав олимпийской сборной Финляндии были включены Ийво Нисканен, Лаури Вуоринен, Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен.

Таким образом, названы одиннадцать финских лыжников, которые отправятся в Пекин, в команде остались незаполненными две квоты. У женщин на оставшуюся путёвку претендуют Ясмин Кахара и Риитта-Лииса Ропонен, у мужчин — Реми Линдхолм, Маркус Вуорела и Лаури Лепистё.

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